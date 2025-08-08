Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin bonservisini KAP'a bildirdi

Beşiktaş, yeni transferi Wilfred Ndidi'yi resmen duyurdu.

28 yaşındaki Nijeryalı oyuncu ile kulübü Leicester City ile 8 milyon euro karşılığında anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

3 YILLIK ANLAŞMA

Oyuncu ile de Beşiktaş arasında 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Siyah-beyazlılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na resmi açıklamada bulundu.

8 MİLYON EURO ÖDENECEK

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Leicester City Football Club Limited kulübüne toplam transfer bedeli olarak 8.000.000 Avro ödenecektir."

KARİYERİ

Ndidi, kariyeri boyunca 3 takımın formasını giydi.

2015 yılında ülkesinin takımlarından Nath Boys'tan Belçika ekibi Genk'e transfer olan Ndidi, 2017'de 17.6 milyon euro karşılığında Leicester City'e gitti.

Ndidi, Leciester City'de 8 sezonda toplam 220 Premier Lig maçına çıktı.

Ndidi geçtiğimiz sezon ise Premier Lig'de 28 maçta forma giydi, 5 asist kaydetti.