Beşiktaş'a İstanbul fırsatı

Beşiktaş, ligde milli aradan sonra kritik bir döneme giriyor.

Siyah-beyazlılar, önümüzdeki 11 lig maçının 10'unu İstanbul'da oynayacak.

11 MAÇIN 10'U İSTANBUL'DA

Bu süreçte sadece 14 Aralık'ta Trabzon deplasmanına gidecek olan Kartal, geri kalan tüm maçlarda İstanbul sınırları içinde sahaya çıkacak.

Dolmabahçe'de taraftarı önünde oynayacağı 7 karşılaşmayla büyük bir avantaj elde edecek olan Beşiktaş, zirve yarışında iddiasını güçlendirmek istiyor.

FIRSATA ÇEVİRME PLANI

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da fikstürü fırsata çevirmek adına plan yaptığı öğrenildi.

Siyah-beyazlıların önündeki maç programı şöyle:

"Samsun, Karagümrük (D), Gaziantep, Trabzon (D), Rize, Kayseri, Eyüp (D), Konya, Alanyaspor, Başakşehir (D), Göztepe."