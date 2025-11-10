Abone ol: Google News

Beşiktaş'a İstanbul fırsatı

Beşiktaş'ın, ara sonrası 11 maçından 10'u İstanbul'da, 7'si TÜPRAŞ'ta. Sadece Trabzon maçı deplasmanda. Sergen Yalçın süreci anahtar olarak görüyor.

Yayınlama Tarihi: 10.11.2025 13:17
  • Beşiktaş, önümüzdeki 11 maçın 10'unu İstanbul'da oynayacak.
  • Sadece Trabzonspor maçı deplasmanda olacak.
  • Sergen Yalçın, bu durumu avantaj olarak görüyor ve plan yapıyor.

Beşiktaş, ligde milli aradan sonra kritik bir döneme giriyor.

Siyah-beyazlılar, önümüzdeki 11 lig maçının 10'unu İstanbul'da oynayacak.

11 MAÇIN 10'U İSTANBUL'DA

Bu süreçte sadece 14 Aralık'ta Trabzon deplasmanına gidecek olan Kartal, geri kalan tüm maçlarda İstanbul sınırları içinde sahaya çıkacak.

Dolmabahçe'de taraftarı önünde oynayacağı 7 karşılaşmayla büyük bir avantaj elde edecek olan Beşiktaş, zirve yarışında iddiasını güçlendirmek istiyor.

FIRSATA ÇEVİRME PLANI 

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da fikstürü fırsata çevirmek adına plan yaptığı öğrenildi.

Siyah-beyazlıların önündeki maç programı şöyle:

"Samsun, Karagümrük (D), Gaziantep, Trabzon (D), Rize, Kayseri, Eyüp (D), Konya, Alanyaspor, Başakşehir (D), Göztepe."

