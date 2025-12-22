Toure penaltı kaçırdı: Mali ile Zambiya yenişemedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Afrika Uluslar Kupası A Grubu ilk karşılaşmasında Mali ile Zambiya kozlarını paylaştı. Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşma, uzatma dakikalarında gelen golle 1-1 eşitlikle sona erdi.

TÜRK KULÜPLERİNDEN 2 İSİM İLK 11'DE

Mali Milli Takımı’nda Fenerbahçe forması giyen Dorgeles Nene ile Beşiktaşlı El Bilal Touré karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Mücadelenin 43. dakikasında penaltı kazanan Mali’de topun başına geçen Touré, bu fırsatı değerlendiremedi. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

GOL PERDESİNİ SİNAYOKO AÇTI

İkinci yarıya hızlı başlayan Mali, 61. dakikada Sinayoko’nun golüyle öne geçti. Karşılaşmanın 76. dakikasında Nene ve Touré oyundan alınırken, yerlerine Doumbia ve Diarra dahil oldu.

DAKA UZATMALARDA SAHNEYE ÇIKTI

Zambiya, maç boyunca aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. Patson Daka, 90+2. dakikada attığı golle skoru 1-1’e getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele beraberlikle sonuçlandı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Bu sonucun ardından Mali, gruptaki ikinci maçında Fas ile karşılaşacak. Zambiya ise Komorlar karşısında galibiyet arayacak.