Gençlerbirliği - Trabzonspor maçında 7 gol: Ankara’da kazanan ev sahibi

Süper Lig’in 17. haftasında Trabzonspor, Ankara deplasmanında Gençlerbirliği’ne konuk oldu. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada toplam 7 gol atılırken, sahadan 3 puanla ayrılan taraf başkent ekibi oldu.

İLK YARIDA GENÇLERBİRLİĞİ ÜSTÜNLÜĞÜ

Mücadeleye hızlı başlayan Gençlerbirliği, 5. dakikada öne geçti. Göktan Gürpüz’ün sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Goutas’ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

23. dakikada ev sahibi ekip etkili geldi. Oğulcan Ülgün’ün sağ kanattan çevirdiği topu Tongya, Metehan Mimaroğlu’na aktardı. Metehan’ın vuruşunda kaleci Onana gole izin vermedi.

Trabzonspor, 29. dakikada Zubkov’un pasıyla Sikan ve ardından Muçi ile iki net fırsat yakalasa da kaleci Velho başarılı kurtarışlarıyla farkın açılmasına engel oldu.

31. dakikada Gençlerbirliği ikinci golü buldu. Oğulcan Ülgün’ün sağdan çevirdiği topu Tongya tek vuruşla ağlara gönderdi: 2-0.

45+2. dakikada Trabzonspor umutlandı. Pina’nın sağdan ortasında Augusto’nun kafa golüyle fark bire indi. İlk yarı 2-1 sona erdi.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU

Karşılaşmanın ikinci yarısı da tempolu başladı. 50. dakikada Felipe Augusto’nun golüyle Trabzonspor skoru 2-2’ye getirdi.

Ancak Gençlerbirliği bu gole hızlı yanıt verdi. 52. dakikada Oğulcan Ülgün, 58. dakikada ise Sekou Koita’nın golleriyle ev sahibi ekip farkı yeniden ikiye çıkardı: 4-2.

67. dakikada Trabzonspor’un kazandığı penaltıyı Ernest Muçi gole çevirdi ve fark tekrar bire indi: 4-3.

3 PUAN GENÇLERBİRLİĞİ'NİN

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Gençlerbirliği’nin 4-3 üstünlüğüyle tamamlandı. Başkent ekibi, sezonun ilk yarısını kritik bir galibiyetle kapattı.