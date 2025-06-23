Beşiktaş'a Jean Onana'dan kötü haber

Beşiktaş'ın 2023-2024 sezonu başında Lille'den 4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Jean Onana'dan bir türlü istenen verim alınamamıştı.

Siyah beyazlı takımdaki ilk sezonunda beklenen çıkışı yapamayan ve Ocak 2024'te Marsilya'ya kiralanan Onana, bu takımda tutunamamış ve Beşiktaş'a geri dönmüştü.

FRANSA'NIN ARDINDAN İTALYA'DA DA OLMADI

Siyah-beyazlılar açısından tartışmalı bir transfer olan Onana, geçtiğimiz sezonu ise Serie A ekiplerinden Genoa'da kiralık olarak geçirmişti.

Bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Jean Onana'nın İtalya macerası sona eriyor.

BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNÜYOR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Genoa kulübü, 24 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusunun 1.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Bu gelişmeyle birlikte Onana, sezon başında kiralandığı Beşiktaş'a geri dönecek.

Geçtiğimiz sezon Genoa formasıyla 9 maça çıkan Onana, skor katkısı sağlayamadı.