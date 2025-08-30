Beşiktaş’ın, Alanyaspor maçı kamp kadrosu belirlendi

Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, yarın saat 21.30'da Alanya Oba Stadı'nda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlıların Alanyaspor maçı kamp kadrosu da belli oldu.

5 İSİM YOK

Sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu'nun yanı sıra Rıdvan Yılmaz ile Keny Arroyo da kafilede yer almadı.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Kartal'ın yeni transferleri Tiago Djalo ile El Bilal Toure ise Antalya'ya giden kafilede yer aldı.

Beşiktaş’ın kamp kadrosu şöyle: