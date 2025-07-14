Transfer döneminin hızlı takımı Beşiktaş, ilk olarak Benfica'dan David Jurasek'i kadrosuna katmıştı.
Siyah-beyazlılar son olarak yine Benfica'dan Orkun Kökçü'yü renklerine bağladı.
BENFICA'DAN SON GELEN İSİM ORKUN OLDU
Hal böyle olunca Beşiktaş'ın Benfica'dan yaptığı transferler dikkat çekti.
Siyah-beyazlılar, milli futbolcuyla birlikte Portekiz devinden kadrosuna kattığı futbolcu sayısını 8'e çıkardı.
İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan yaptığı transferler:
Ronaldo Guiaro (2001-2002): 1 milyon euro
Sidnei (2011-2012): Kiralık
Anderson Talisca (2016-2017): Kiralık
Gedson Fernandes (2022-2023): 6 milyon euro
Rafa Silva (2024-2025): Bedelsiz
Joao Mario (2025-2026): 2 milyon euro
David Jurasek (2025-2026): Kiralık
Orkun Kökçü (2025-2026): 25+5 milyon euro