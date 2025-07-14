Beşiktaş'ın Benfica'dan yaptığı transferler Son dönemde Benfica'dan yaptığı transferlerle dikkat çeken Beşiktaş, Portekiz devinden son olarak Orkun Kökçü'yü renklerine bağladı. Orkun Kökçü'yle birlikte Beşiktaş'ın Benfica'dan yaptığı transfer sayısı 8'e çıkmış oldu.