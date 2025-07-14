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Beşiktaş'ın Benfica'dan yaptığı transferler

Son dönemde Benfica'dan yaptığı transferlerle dikkat çeken Beşiktaş, Portekiz devinden son olarak Orkun Kökçü'yü renklerine bağladı. Orkun Kökçü'yle birlikte Beşiktaş'ın Benfica'dan yaptığı transfer sayısı 8'e çıkmış oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
14.07.2025 13:30
Beşiktaş'ın Benfica'dan yaptığı transferler

Transfer döneminin hızlı takımı Beşiktaş, ilk olarak Benfica'dan David Jurasek'i kadrosuna katmıştı.

Siyah-beyazlılar son olarak yine Benfica'dan Orkun Kökçü'yü renklerine bağladı.

BENFICA'DAN SON GELEN İSİM ORKUN OLDU 

Hal böyle olunca Beşiktaş'ın Benfica'dan yaptığı transferler dikkat çekti.

Siyah-beyazlılar, milli futbolcuyla birlikte Portekiz devinden kadrosuna kattığı futbolcu sayısını 8'e çıkardı.

İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan yaptığı transferler:

Ronaldo Guiaro (2001-2002): 1 milyon euro

Sidnei (2011-2012): Kiralık

Anderson Talisca (2016-2017): Kiralık

Gedson Fernandes (2022-2023): 6 milyon euro

Rafa Silva (2024-2025): Bedelsiz

Joao Mario (2025-2026): 2 milyon euro

David Jurasek (2025-2026): Kiralık

Orkun Kökçü (2025-2026): 25+5 milyon euro

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