Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Recep Çetin'den ESHSpor'a özel açıklamalar

Sezona yeni transferlerle giriş yaşan Beşiktaş, ilk önemli sınavında ağır yara aldı.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 2 maçta da yenilerek turnuvaya veda etti.

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek olan Beşiktaş'ta oynanan futbol ise eleştiri oklarının hedefi oldu.

BEŞİKTAŞ EFSANESİ ÇETİN, ESHSPOR'A DEĞERLENDİRDİ

O eleştirileri yönelten isimlerden biri de Beşiktaş'ın efsane oyuncularından 'Takoz Recep' lakaplı Recep Çetin oldu.

ESHP Spor'un konuğu olan Çetin, Beşiktaş'ta yaşananları değerlendirdi.

Çetin, siyah-beyazlı ekibin yaşadığı sorunlara ilişkin dikkat çeken tespitlerde bulundu.

En büyük sorunun savunmada olduğunu söyleyen Çetin, geçen yıla göre Beşiktaş'ın oyun tarzında gerilemeye gittiğini belirtti.

"4 YILDIR KENAR OYUNCUSU YOK"

Beşiktaş'ın 4 yıldır kanat oyuncusu olmadığına da dikkat çeken Çetin, "Beşiktaş’ın 4 senedir kenar oyuncusu yok. N'koudou vardı bir tane onu da sallaya sallaya gönderdiler. Mucize, Joao Mario kenar oynuyor, öyle olmaz. Abraham’la oynuyorsan kenar oyuncularının iyi olması lazım. Kenarlardan top gelmesi lazım ki Abraham iş yapsın. Doldur boşaltlarla oynayan tek başına oynayan bir santraforla orada yaratıcı bir oyunun kalmaz." dedi.

Çetin'in ESH Spor ekranlarına yaptığı açıklamalardan bir kısmı sizlerle...

Beşiktaş oyun tarzıyla kazanabilecek durumda değildi. Sahadaki oyuncuların da beden dili de ruhu da sahada değildi. Beşiktaş’ta bir şeyler değişmiş. Bir şeyler yok olmuş, bir şeyleri kaybetmişler. Geçen seneki takım şu ankinden daha arzulu ve istekliydi. Şu oyuncu iyi diyemiyorsunuz. Şu anda Beşiktaş’ta çok büyük bir sorun var bana göre.

"BEŞİKTAŞ'IN BU HALİYLE LİGDE İŞİ ÇOK ZOR"

Bence iki tarafta. Yüzde 50 yüzde 50 olarak görüyorum. İyi bir hazırlık kampı geçirdiklerini düşünmüyorum. Oyuncular ruh olarak sahada değildi. Refakatçı gibi Shakhtar’lı oyuncuların peşinde koşuyorlardı. Joao Mario dün 90 dakika oyundaydı mesela ama bir katkısı yok. Acemiler mangası gibiydi, ilk defa bu kadar kötü bir takım seyrettim. Beşiktaş’ın bu haliyle ligde işi çok zor. Onuncu olur bu oyun tarzıyla.

"OYUN FORMATI YOK, BANA GÖRE DOĞRU ÇALIŞMADILAR"

Geçen seneki takımdan 2 farklı oyuncu aldınız. Abraham ve Orkun geldi. Ama esas oyun formatınızda bir sıkıntı var. Beşiktaş takımı koşuyor ama savunma yapamıyor. En büyük sorunu Beşiktaş’ın savunması zaten. Beşiktaş’ın 4 senedir kenar oyuncusu yok. N'koudou vardı bir tane onu da sallaya sallaya gönderdiler. Mucize, Joao Mario kenar oynuyor, öyle olmaz. Abraham’la oynuyorsan kenar oyuncularının iyi olması lazım. Kenarlardan top gelmesi lazım ki Abraham iş yapsın. Doldur boşaltlarla oynayan tek başına oynayan bir santraforla orada yaratıcı bir oyunun kalmaz. Zaten bir Rafa Silva’n var aralara koşu yapan, onu da tuttuklarında Beşiktaş duruyor. Oyun formatı yok, bana göre doğru çalışmadılar. Beşiktaş’ın hangi sistemde oynadığını ben çözemedim. Takımdaki sorunun yüzde 90’ı hoca. Senin takımın yapboz gibi onu beğenmiyorsun onu çıkarıyorsun. Sol bekte Jurasek’i kestin, sol stoperi koydun çocuk daha da aksadı bu sefer. 2 tane stoperin var tek hamleli, ikinci hamleyi yapma şansları yok.

"EN BÜYÜK SORUN SAVUNMADA"

Bana göre en büyük sorun savunmada. Savunman iyiyse kazanırsın kötüyse kaybedersin bu kadar basit. Tek yönlü bakmamak lazım. Geçen seneden 2 tane farklı oyuncu aldın. Geçen seneki takımınız duruyor, ama geçen senenin oyununu oynamayan bir takım var. Gücü olmayan bir Beşiktaş var. Şu anda Beşiktaş oyuncularının baskı ve pres yapacak gücü yok. Geçen sene vardı mesela, Galatasaray ve Atletico Bilbao maçına gittim dedim ne oldu yani bu takım niye böyle oynamadı.

"ŞU AN YÖNETİMİN ELİNDE BİR BOMBA VAR"