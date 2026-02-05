Hyeongyu Oh'dan Beşiktaş taraftarına ilk mesaj!

Kara Kartal forvet transferinde mutlu sona ulaştı...

Hyeongyu Oh, ayağının tozuyla siyah-beyazlılardaki ilk açıklamasını taraftara seslenerek yaptı.

Hyeongyu Oh, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan video ile taraftara seslendi.

"BİR YANIM SİYAH, BİR YANIM BEYAZ"

Beşiktaş formasıyla ilk mesajını veren Oh, paylaşılan videoda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Güney Koreli futbolcu, şu sözlerle iddiasını ortaya koydu:

"Bir yanım geçmiş. Bir yanım gelecek. Bir yanım sabır. Bir yanım isyan. Bir yanım siyah. Bir yanım beyaz. Karanlıktan korkmam, onu kullanırım. Işığı aramam, onu ben yakarım. Ben Hyeongyu Oh… Beşiktaş için savaşmaya geldim."