Beşiktaş’ın esprili David Jurasek paylaşımı Babasının söylediği şeyleri anında onaylayan minik bir Beşiktaş taraftarının videosu geçtiğimiz günlerde sıkça paylaşılmıştı. Videodan esinlenildi ve küçük taraftarın o halleri siyah-beyazlıların yeni transferi David Jurasek'in videosuna konu oldu...