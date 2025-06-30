Beşiktaş’ın esprili David Jurasek paylaşımı

Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Siyah-beyazlı ekip, Portekiz Ligi takımlarından Benfica’da forma giyen 24 yaşındaki Çek sol bek David Jurasek’i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.
JURASEK AÇIKLANDI: BİR DE ESPRİLİ PAYLAŞIM GELDİ
Kulüpten yapılan açıklamada, Jurasek’in transferi için Benfica ile kiralık anlaşmaya varıldığı ifade edildi.
Transferin detaylarına yer verilmese de, satın alma opsiyonunun bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Geçtiğimiz sezon Almanya’nın Hoffenheim ekibinde kiralık olarak forma giyen David Jurasek, tüm kulvarlarda toplam 22 maçta görev aldı.
MİNİK BEŞİKTAŞLI'NIN O VİDEOSUNDAN ESİNLENİLDİ
Öte yandan Jurasek'in transferiyle ilgili kulüp hesabından esprili bir video paylaşıldı.
Babasının her sözüne kafa sallayan minik bir Beşiktaşlı'nın videosundan esinlenin paylaşım kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
İşte Beşiktaş'ın büyük beğeni toplayan esprili paylaşımı...