Beşiktaş'ın genç golcüsü Mustafa Hekimoğlu YKS’ye girdi

Beşiktaş’ın gelecek vadeden isimlerinden Mustafa Erhan Hekimoğlu, futbol sahasındaki mücadelesini bu kez eğitim alanında sürdürdü.

18 yaşındaki genç futbolcu, bugün gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girdi.

YKS'YE GİRENLERDEN BİRİ DE MUSTAFA HEKİMOĞLU OLDU

Sınav için Etiler Anadolu Lisesi'ne gelen Hekimoğlu, sınav öncesi takım arkadaşı Yiğit Yasin Yüksel ile birlikte objektiflere poz verdi.

Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon toplam 32 maçta görev yapan Mustafa Hekimoğlu, 969 dakika sahada kaldı.

BU SEZON 3 GOL 2 ASİSTLE OYNADI

Genç santrfor, bu süre zarfında 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi ve takımıyla Süper Kupa kazandı.