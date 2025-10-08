Beşiktaş'ın gollerini yabancılar attı

Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, milli araya 13 puanla 6. sırada girdi.

Bir maç eksiği bulunan siyah-beyazlılar, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Bu süreçte rakip fileleri 12 kez sarsan Beşiktaş, ağlarında ise 9 gole engel olamadı.

EN GOLCÜ RAFA SILVA

Beşiktaş’ın ligde attığı 12 golün 11’ini yabancı futbolcular kaydetti. Oynanan 7 maçın tamamında forma giyen Rafa Silva, attığı 5 golle takımın en skorer futbolcusu oldu.

Yine aynı şekilde 7 müsabakanın hepsinde görev alan Tammy Abraham da 3 kez gol sevinci yaşadı.

El Bilal Toure, Vaclav Cerny ile Jota Silva da birer golle siyah-beyazlıların gol yükünü çekti.

LİGDE GOL ATAN TEK YERLİ CENGİZ

Kara Kartal’da Süper Lig’de gol sevinci yaşayan tek yerli futbolcu ise Cengiz Ünder oldu. Fenerbahçe’den kiralık olarak kadroya katılan Cengiz, Başakşehir mücadelesinde bulduğu golle siyah-beyazlılarda ilk golünü kaydetti.

ASİSTLERDE ORKUN ZİRVEDE

Süper Lig’de kırmızı kart cezası sebebiyle kaçırdığı Göztepe karşılaşması hariç diğer 6 maçta sahadaki yerini alan Orkun Kökçü, 2 asist yaptı.

Siyah-beyazlıların en fazla gol pası veren oyuncusu olan Orkun’u birer asistle Abraham, Kartal Kayra, Paulista, Ndidi, Rashica, Demir Ege ve Cerny takip etti.