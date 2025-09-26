Beşiktaş'ın kayıp ikilisi kendini buldu

Beşiktaş, Süper Lig’de ertelenen karşılaşmada Kayserispor’u deplasmanda 4-0 yenerek kötü gidişata son verdi.

Siyah-beyazlılar, bu sezon ilk kez deplasmanda gol atarken aynı zamanda ilk dış saha galibiyetine de imza attı.

RAFA'DAN İLK KARİYER HAT-TRICK'İ

Beşiktaş’ın en yüksek maaşlı futbolcularından biri olan Rafa Silva, Kayseri’de kariyerinin ilk hat-trick’ini gerçekleştirdi.

Portekizli yıldız, uzun süren suskunluğunu bozarak hem takıma hem de taraftara nefes aldırdı.

ABRAHAM GOL ORUCUNU BOZDU

Takımın diğer yüksek ücretli ismi Tammy Abraham ise gol orucunu bu maçta sonlandırdı.

İngiliz forvet, 17 Ağustos’ta Eyüpspor’a karşı bulduğu gollerden sonra 5 maç boyunca skor katkısı verememişti.

Kayseri deplasmanında fileleri havalandırarak üzerindeki baskıyı attı.

18'LİK DEVRİM SAHNE ALDI

Kayserispor mücadelesinde eksikler nedeniyle forma şansı bulan 18 yaşındaki Devrim Şahin, ilk lig maçında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Sol kanatta alternatif arayışında olan teknik ekibe güçlü bir mesaj veren genç oyuncu, sahada özgüveniyle beğeni topladı.