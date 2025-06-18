Beşiktaş'ın olası Shakhtar Donetsk eşleşmesi Ukrayna'da gündem oldu

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk-Ilves eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Türk teknik adam Arda Turan'ın başına geçtiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, 1. eleme turunda Finlandiya'dan Ilves Tampere takımını elemesi halinde, 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.

UKRAYNA BASINI EŞLEŞMEYİ DEĞERLENDİRDİ

Shakhtar Donetsk'in Beşiktaş'ın muhtemel rakibi olması Ukrayna basınında da geniş yer buldu ve olası eşleşme için şu yorumlar yapıldı.

İşte onlardan bazıları...

Terrikon:

"Shakhtar, Avrupa Ligi'nde ilk turu geçmesi halinde yeni teknik direktörü Arda Turan'ın yeteneklerini iyi bildiği Türk takımı Beşiktaş ile karşılaşacak."

Football24:

"Shakhtar en kötü rakibi aldı"

Pro Football:

"Shakhtar, Ilves'i elerse Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi Türk devi Beşiktaş olacak."

Sport.ua:

"Shakhtar Donetsk, Avrupa Ligi Elemeleri'ndeki ikinci rakibini öğrendi. Shakhtar, Ilves'i mağlup ederse Arda Turan'ın yakından tanıdığı Beşiktaş ile karşılaşacak."

NV Sport:

"Arda Turan için temel bir meydan okuma. Üst düzey Türk kulübü Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ikinci eleme turunda Shakhtar için potansiyel bir rakip haline geldi."