Beşiktaş'ın savunması alarm veriyor

Beşiktaş savunması, sezona kötü başladı...

Siyah-beyazlılar, ilk 4 resmi karşılaşmada tam 9 gole engel olamadı.

Shakhtar'dan iki maçta 6 gol yiyen Kartal, St. Patrick's karşısında da 3 kez ağları düşürdü.

Bu durum defansa takviye konusunu alevlendirdi.

Paulista ve Uduokhai sezona iyi başlamadı ve stoper gerekliliği ortaya çıktı.

Taylan Bulut'u sağ beke dahil eden yönetim, sağ stopere de transfer için kolları sıvadı.

Ayrıca sol stoperde de çalışma yürütülüyor.

Uduokhai ve Paulista'ya teklif beklenirken sol beke takviye konusunda da siyah-beyazlı ekip, Rıdvan Yılmaz'ın durumunu değerlendiriyor ancak henüz net olarak Rangers ile bir görüşme sağlanmadı.