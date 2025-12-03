Abone ol: Google News

Beşiktaş'ın son antremanında Rafa Silva, sahaya dönüş antrenörü eşliğinde çalıştı

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başlarken Portekizli yıldız Rafa Silva, antreman eksiğini kapatmak için özel programla çalıştı.

Yayınlama Tarihi: 03.12.2025 20:44
  • Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı.
  • Portekizli futbolcu Rafa Silva, özel programla çalıştı.
  • Beşiktaş, idmanlarını yarın sürdürecek.

Beşiktaşlı taraftarlarlı sevindirecek gelişme...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

RAFA SİLVA TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Portekizli futbolcu Rafa Silva, antrenman eksiğini gidermek amacıyla takımdan ayrı olarak sahaya dönüş antrenörü eşliğinde çalışma gerçekleştirdi.

Isınma koşularının ardından geniş alanda pas çalışması ve dar alanda çift kale maçla devam eden idman, şut organizasyonlarıyla sona erdi.

ÇALIŞMALAR YARIN DA DEVAM EDECEK 

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

