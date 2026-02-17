Emre Belözoğlu ligde 8 maç aradan sonra kazandı

- Kasımpaşa, Süper Lig'de 22. haftada Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenerek Emre Belözoğlu yönetiminde 7 maç sonra galibiyet aldı.
- Maçın gollerini Kerem Demirbay, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci kaydetti.
- Fatih Karagümrük'ün gollerini Filip Mladenovic ve Ahmed Traore attı.
Süper Lig'in 22. haftası, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve tam 5 gole sahne olan Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçıyla kapandı.
Küme düşme hattını yakından ilgilendiren kritik mücadelede gülen taraf, sahadan 3-2'lik skorla ayrılan ev sahibi Kasımpaşa oldu.
YENİ TRANSFERLER GALİBİYETİ GETİRDİ
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller, devre arasında kadroya katılan isimlerden geldi.
19. dakikada Kerem Demirbay, 62. dakikada Cenk Tosun ve 71. dakikada İrfan Can Kahveci fileleri havalandırdı.
Fatih Karagümrük'ün gollerini ise dakika 80'de Filip Mladenovic ile 90+2. dakikada Ahmed Traore attı.
İLK KEZ KAZANDI
Bu sonucun ardından Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, ligde 7 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.
Belözoğlu yönetiminde Kasımpaşa'nın karnesi ise şöyle...
0-0 Kocaelispor
0-0 Gençlerbirliği
3-0 Galatasaray
0-0 Antalyaspor
2-1 Trabzonspor
0-1 Samsunspor
2-1 Gaziantep FK
3-2 Karagümrük