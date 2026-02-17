Victor Osimhen'den olay sözler: Bana köpek gibi davrandılar!

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Juventus maçı öncesi İtalyan basınından La Gazetta Dello Sport'a konuştu.

Ses getirecek açıklamalarda bulunan Osimhen, Napoli’den kopup Galatasaray'a gidiş süreci, Spalletti ile ilişkisi ve Juventus'a gerçekleşmeyen transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İTALYA'DAKİ GÜNLERİYLE İLGİLİ SES GETİRECEK İFADELER KULLANDI

Osimhen, Napoli forması giydiği dönemde Bologna maçında kaçırdığı penaltının ardından kulübün resmi TikTok hesabından paylaşılan video sonrası yaşananların kırılma noktası olduğunu söyledi.

Söz konusu paylaşımın ardından kendisine yönelik ırkçı hakaretler aldığını belirten Osimhen, "O videodan sonra kesinlikle bir şeyler kırıldı." dedi.

"BANA KÖPEK MUAMELESİ YAPTILAR"

Osimhen'in İtalya'daki günlerine ilişkin söyledikleri şu şekilde:

"Bir sonraki yaz ayrılabileceğime dair bir centilmenlik anlaşmamız vardı ama diğer taraf bu taahhüdünü tam olarak yerine getirmedi. Beni her yere göndermeye çalıştılar, bana köpek muamelesi yaptılar. Buraya git, oraya git, şunu yap, bunu yap... Kariyerim için çok uğraştım, bu tür bir muameleyi kabul edemezdim. Ben kukla değilim. Elbette, Conte beni takımda tutmak istedi ancak kulüp tarafında beni takımda istemediğini söylediler. Ciddi misiniz? O anda hangi teknik direktör beni istemezdi ki?

"CONTE GİTMEMİ İSTEMEDİ"

Conte gelir gelmez beni ofisine çağırdı ve durumun farkında olduğunu, ancak her şeye rağmen kalmamı istediğini söyledi. Onunla çalışmaktan memnuniyet duyacağımı, ancak artık kararımı verdiğimi, mutlu olmadığım bir yerde çalışmaya devam etmek istemediğimi söyledim.

"KİMSE ÖZÜR DİLEMEDİ"

Kimse olanlar için kamuoyu önünde özür dilemedi. O meşhur videodan sonra Edoardo De Laurentiis beni birkaç kez aradı. Hepsi bu kadar. Bu arada, antrenmana geç geldiğim, takım arkadaşlarımla kavga ettiğim gibi söylentiler dolaşıyordu... Hepsi yalan. Taraftarlara üzülüyorum, ama onları anlıyor ve takdir ediyorum, her koşulda kulübü destekliyorlar. Onlar için Napoli her şeyden önce gelir."

"SPALLETTI'YE ÇOK SAYGI DUYUYORUM"

Osimhen, ayrıca Napoli'de birlikte çalıştığı Juventus teknik adamı Spaletti hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.

Yıldız golcü, İtalyan çalıştırıcı hakkında şunları söyledi: