Beşiktaş'ın stoper hattındaki kötü haberi Ole Gunar Solskjaer verdi

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4 Mayıs'ta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sayılı günler kaldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 4 Mayıs Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

Norveçli çalıştırıcı, Fenerbahçe derbisi öncesi Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu'nun idmanda yer almayacağını ancak derbiye yetiştirmek istediklerini açıkladı.

Solskjaer konuyla ilgili, "Gabi ve Emirhan idmana çıkmayacak. Felix ilk defa idmanlara çıkıyor. Hazır olmayacaktır. Paulista ve Emirhan umarım hazır olur ama emin değilim. Bu tip durumlarla başa çıkmamız gerekiyor. Bazı oyuncuların olmaması, diğer oyunculara fırsat tanıyor." ifadelerini kullandı.

"MOU'YA ÇOK BÜYÜK SAYGIM VAR"

İşte o açıklamalar...

"Bu maç, derbi maçı. Ole'ye karşı Jose olmayacak. Fenerbahçe'ye karşı Beşiktaş olacak. Oyuncular sonuca karar verecek. Mourinho'ya çok büyük saygım var. Çok başarılı bir teknik direktör. Onun kadar başarılı çok teknik direktör yok. Kariyeri başarılarla dolu. Derbi için sabırsızlanıyorum."

"BAZEN FUTBOLCU OLMAK İSTİYORUM"

"Her maç aslında bir fırsattır yukarı çıkmak için. Her maçı kazanma şansı var, her takım herkesi yenebilir. Biz de herkesi yenebilecek güçteyiz. İyi hazırlanıyoruz. Bazen futbolcu olmak istiyorum yeniden, bu tip büyük maçlarda futbolcu olmak çok güzel. Hoca yerine futbolcu olsam daha iyi olurdu. Bu tip büyük maçlarda tecrübem var. Bu tarz derbi maçları futbolun en iyi günleridir. Umarım en iyi şekilde oynayıp galibiyet için yeterli futbol oynarız."

"BU TÜR MAÇLARIN HAVASI ÇOK İYİ OLUR HER ZAMAN"

"Hedefimiz olan üçüncülük için çalışıyoruz. 5 maç kaldı, biri de Fenerbahçe maçı. Atmosfer çok iyi. Kendileri savaşacaklar. Bunu biliyorum. Büyük maç dediğim gibi. Bu tür maçların havası çok iyi olur her zaman. Umuyorum ve biliyorum ki her oyuncumuz yüzde 100'üne en yakın şekilde savaşacak."

"KADRO KARARIMIZI HAFTA SONU VERECEĞİZ"

"Hazırlanıyoruz bu maça ve son 5 maça. Her maç farklıdır, hikayesi farklıdır, her maçta farklı sistem uygulanabilir. Hafta sonuna bakacağız. Kadro kararımızı hafta sonu vereceğiz. Sakat oyuncular var, kim fitse ve hazırsa ona göre karar vereceğiz."

"İYİ SAVUNMA YAPMAK ZORUNDAYIZ"