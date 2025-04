Beşiktaş'ın stoper hattındaki kötü haberi Ole Gunar Solskjaer verdi

4 Mayıs'ta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sayılı günler kaldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 4 Mayıs Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

Norveçli çalıştırıcı, Fenerbahçe derbisi öncesi Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu'nun idmanda yer almayacağını ancak derbiye yetiştirmek istediklerini açıkladı.

Solskjaer konuyla ilgili, "Gabi ve Emirhan idmana çıkmayacak. Felix ilk defa idmanlara çıkıyor. Hazır olmayacaktır. Paulista ve Emirhan umarım hazır olur ama emin değilim. Bu tip durumlarla başa çıkmamız gerekiyor. Bazı oyuncuların olmaması, diğer oyunculara fırsat tanıyor." ifadelerini kullandı.

"MOU'YA ÇOK BÜYÜK SAYGIM VAR"

"BAZEN FUTBOLCU OLMAK İSTİYORUM"

"Her maç aslında bir fırsattır yukarı çıkmak için. Her maçı kazanma şansı var, her takım herkesi yenebilir. Biz de herkesi yenebilecek güçteyiz. İyi hazırlanıyoruz. Bazen futbolcu olmak istiyorum yeniden, bu tip büyük maçlarda futbolcu olmak çok güzel. Hoca yerine futbolcu olsam daha iyi olurdu. Bu tip büyük maçlarda tecrübem var. Bu tarz derbi maçları futbolun en iyi günleridir. Umarım en iyi şekilde oynayıp galibiyet için yeterli futbol oynarız."