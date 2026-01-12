Rodrigo Becao, Kasımpaşa yolcusu!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

8 Ocak tarihinde Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi Kasımpaşa'ya kiraladığını açıklamıştı.

Atılan bu imzanın ardından sarı-lacivertlilerden İstanbul temsilcisine bir transfer daha gerçekleşiyor.

Kasımpaşa, Fenerbahçe forması giyen ve şu an kadro dışında bulunan Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao ile ilgileniyor.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Rodrigo Becao ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Emre Belözoğlu, Becao'ya planlamasındaki değerini bizzat ifade etti.

SEZON SONUNA KADAR TÜRKİYE'DE KALMAYA SICAK

İtalya, Brezilya ve Arap yarımadasından takımların ilgilendiği Becao, sezon sonuna kadar oynayıp daha hazır bir şekilde Türkiye'den ayrılma fikrine sıcak bakmaya başladı.

FENERBAHÇE KARİYERİ SAKATLIKLARLA GEÇTİ

2023-2024 sezonunun başında İtalyan ekibi Udinese'den Fenerbahçe'ye 8.31 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Becao, sarı-lacivertli formayı 38 kez giydi.

3 milyon euro piyasa değeri bulunan Brezilyalı stoper, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistle mücadele etti.

Fenerbahçe kariyerinde sakatlıklarla boğuşan ve uzun süre sahalardan uzak kalan 29 yaşındaki isim, bu sezon sadece 1 maçta süre buldu ve 6 dakika oynadı.