Porto'da Francesco Farioli'nin sözleşmesi uzatıldı

- Porto, teknik direktör Francesco Farioli'nin sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.
- 36 yaşındaki Farioli, 2025'te Porto'nun başına geçmişti.
- Porto, ligde 49 puanla zirvede yer alıyor.
Portekiz ekibi Porto'da teknik direktör Francesco Farioli'nin sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıyla 30 Haziran 2028'e kadar sürecek yeni kontrat imzalandığı belirtildi.
SEZON BAŞINDA GÖREVE BAŞLADI
Daha önce Fatih Karagümrük, Alanyaspor, Nice ve Ajax'ta görev yapan genç teknik direktör, Temmuz 2025'te Porto'nun başına geçti.
ZİRVEDE YER ALIYOR
Porto, ilk devresi sona eren Portekiz liginde topladığı 49 puanla en yakın rakibi Sporting'in 7 puan önünde zirvede yer aldı.