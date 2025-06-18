Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi Arda Turan'lı Shakhtar
Haber Merkezi

Süper Lig'de sezonu 62 puanla 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılma hakkı kazanmıştı.

Yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak olan ve 4-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kampa girecek olan siyah-beyazlıların, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

SHAKHTAR VE TAMPERE MAÇININ GALİBİYLE OYNANACAK

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Shakhtar Donetsk / Ilves Tampere eşleşmesinin galibi oldu.

ARDA TURAN SÜRPRİZİ

Eyüpspor'dan ayrılarak Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, Ilves eşleşmesinden galip ayrılması durumunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.

BEŞİKTAŞ'IN 2025-2026 SEZONUNDA AVRUPA YOLU

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabına kalabilmek önce 2. Ön Eleme, ardından 3. Ön Eleme ve son olarak Play-off turlarını geçmek zorunda.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndan,

2 MAÇ DAHA VAR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'ndan,

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne Play-off Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Lig etabından devam edecek.

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Can Badak
Editor