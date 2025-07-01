Beşiktaş'ın yeni forveti Tammy Abraham İstanbul'da

Siyah-beyazlı kulüp, 27 yaşındaki forvet oyuncusunun İstanbul'a geleceğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

"MERHABA KARA KARTALLAR, SİZİN İÇİN GELİYORUM"

Kulübün paylaştığı videoda Abraham, uçaktan Beşiktaş taraftarına seslenerek, “Merhaba Kara Kartallar. Sizin için geliyorum. Havalimanında görüşmek üzere.” demişti.

Abraham’ı taşıyan uçak, saat 18.00’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı.

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Öte yandan Beşiktaş, transfer süreciyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham’ın transferi konusunda, kulübü Roma ve oyuncunun kendisiyle görüşmelere başlanmıştır.” ifadelerine yer verdi.