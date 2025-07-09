Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Sezon öncesi kamp çalışmalarına Avusturya'nın Wiener Neustadt kentinde devam eden Beşiktaş, hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

SV Bad Erlach kulübüne ait tesislerde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan idman, eğlenceli anlara sahne olan ısınma hareketleriyle başladı.

SOLSKJAER OYUNCULARI SIK SIK UYARDI

Norveçli teknik adamın oyuncularını pas çalışmaları sırasında sık sık uyardığı antrenman, yarım sahada yapılan atak organizasyonlarıyla tamamlandı.

İDMAN TAKİP EDİLDİ

Gurbetçi taraftarların da takip ettiği idmanı, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları da saha kenarından izledi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Siyah-beyazlılar, akşam saatlerinde salonda yapacağı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek.