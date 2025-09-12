Beşiktaş'ın yeni transferi Jota Silva'yı inceledik

Transfer sezonunun bitmesine sayılı saatler kala Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta forma giyen Portekizli futbolcu Jota Silva'yı İstanbul'a getirdi.

Sağlık kontrolünün ardından kendisini Beşiktaşlı yapacak sözleşmeyi imzalayacak Silva'yı sizler için mercek altına aldık.

KİMDİR BU JOTA SILVA?

Muhabirimiz Hazal Palavar'ın sunumuyla karşınızda siyah-beyazlıların yeni transferi Jota Silva...

Bir kere hikayesi onun ne kadar savaşçı olduğunu gösteriyor.

Üçüncü ligde oynarken bacağını kırmış ve futbolu bırakmayı bile düşünmüş.

Ancak mücadele etmeyi seven biri olduğunu Vitoria Guimaraes’teki eski teknik direktörü Alvaro Pacheco söylüyor: “Onun için sınır yok, o bir savaşçı. En önemli özelliği mentali”

Nottingham Forest’ta geçirdiği dönemde belki her maç ilk 11’eçıkmadı Jota ama 38 maçta 4 gol, 3 asistlik katkı verdi.

Anthony Elanga ve Hudson-Odoi gibi formda isimlerin arkasında beklemek kolay değil ama Jota, sahaya çıktığında mücadeleden hiç ödün vermedi. Bence onu özel kılan bir diğer nokta farklı pozisyonlarda oynayabilmesi. Kanatta, forvet arkasında ya da ileri uçta, takıma göre rolünü değiştirebiliyor.

Beşiktaş için bu transferi tek kelimeyle özetleyebileceksem, “joker hamlesi” derdim. Çünkü kariyerinde 58 maç sağda, 39 maç solda görev almış. Eski hocalarının söylediklerinden yola çıkarak, mücadele ve pres gücü yüksek, çok yönlü, alan yaratan bir oyuncu olduğunu dile getirebiliriz.

Ayrıca taraftarları sevindirecek minik bir bilgi daha: Gelen transferlerin sakatlık geçmişinden muzdarip oldukları için Jota’nın profesyonel kariyerinde arka adalesi bile atmamış, içleri rahat olsun.

Kartal’ın yıllar sonra aradığı kanadı bulup bulmadığını ise sahadaki performansıyla ve Sergen Yalçın’ın yapacağı dokunuşlarla öğreneceğiz.

Peki sizin yorumlarınız nedir?