Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfred Ndidi nasıl bir oyuncu?

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'nün ardından bir transferi daha bitirdi.

Siyah-beyazlılar her konuda anlaşma sağladığı Wilfred Ndidi'yi İstanbul'a geltirdi.

28 yaşındaki ön libero, sabah 05:15 sularında İstanbul'a iniş yaptı.

BEŞİKTAŞ YENİ TRANSFERİNE KAVUŞTU

Ndidi sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Beşiktaş ile sözleşme imzalayacak.

Özellikle defansif orta saha bölgesine yırtıcı bir isim arayan siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes'in ayrılığı sonrası bölgeyi Ndidi'yle doldurmuş oldu.

Biz de Beşiktaş'ın yeni transferi Ndidi'ye biraz daha yakından bakmak istedik...

MÜCADELE GÜCÜ VE PAS KALİTESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş’ın kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi, mücadele gücü, pas kalitesi ve 300’ün üzerindeki maç tecrübesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Ndidi orta sahadaki enerjisi, çabuk ayakları, pas yüzdesi ve deneyimiyle öne çıkıyor.

Orta sahada defansif görevleri üstlenen ve rakip ataklarını kesmedeki başarısıyla tanınan Ndidi, özellikle top kapma ve pas arası istatistiklerinde ligin en iyileri arasında yer aldı.

KESİCİ ÖZELLİĞİ VE TOP KAPMA FAKTÖRÜ

Takımın orta sahadaki denge unsurlarından biri olan Ndidi, savunmadan hücuma geçişlerdeki rolüyle teknik direktörlerin güvenini kazandı.

Nijeryalı futbolcu, Leicester City’ye Ocak 2017’de Belçika ekibi Genk’ten 17.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

İngiliz ekibinde 8 sezondur top koşturan Ndidi tam 303 resmi maçta görev yaptı.

8 YILLIK PREMİER LİG DENEYİMİ

Bu müsabakalarda rakip fileleri 18 kez havalandıran 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu 22 defa da asist yaptı.

Wilfred Ndidi’nin piyasa değeri Haziran 2021’de tam 60 milyon euroyu görmüştü.