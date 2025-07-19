Beşiktaş'ın yeni yıldızı: Demir Ege Tıknaz

Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oldukça gerisinde tamamlayan Beşiktaş, bu yıl yarışta kalmak için harekete geçti.

Norveçli teknik adam önderliğinde 4-18 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında kampa giren Beşiktaş, bu dönemi fiziksel yükleme ve taktik çalışmalarla verimli kullanmaya çalıştı.

Kampta en çok dikkat çeken isim geçen sezonu Portekiz Ligi'nde kiralık geçiren Demir Ege Tıknaz oldu.

EN DİKKAT ÇEKEN İSİM DEMİR EGE OLDU

Genç futbolcu, Beşiktaş için adeta yeni transfer etkisi yarattı. Antrenman ve hazırlık maçlarında gelişim gösteren bir diğer isim ise Kartal Kayra yılmaz oldu.

O da geçen sezonu kiralık olarak oynadıktan sonra Beşiktaş'a döndü ve büyük bir gelişim gösterdiğini hissettirdi.

Siyah-beyazlıların yeni transferi olan David Jurasek, şimdiye kadar etkileyici bir performans sergileyemedi.

YENİ TRANSFERLER İÇİN HENÜZ ERKEN...

Hücum bölgesinin yeni ismi İngiliz golcü Tammy Abraham için ise henüz "İyi" ya da "Kötü" denebilecek bir kamp ortamı oluşmadı.

Portekizli yıldız Rafa Silva, Avusturya'da etkileyici oyununu bir kez daha sergiledi. Milli kaleci Mert Günok ise gurbetçiler tarafından "ahtapot" unvanına layık görüldü.

Geçtiğimiz sezon beklentilerin uzağında kalan Ernest Muçi de kampta iyi performans sergileyen isimlerin başında geldi.