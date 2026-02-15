Abone ol: Google News

Beşiktaş’ın yenilmezlik serisi 11 maça yükseldi

Beşiktaş, Başakşehir karşısında elde ettiği galibiyetle Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Yayınlama Tarihi: 15.02.2026 22:16
  • Beşiktaş, Başakşehir'i 3-2 yenerek Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.
  • Bu süreçte Beşiktaş, 6 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.
  • Gelecek hafta Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda oynadığı Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

BEŞİKTAŞ, SON 11 MAÇI KAYBETMEDİ

Bu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Rizespor, Kayserispor, Konyaspor ve Başakşehir'i yenen Sergen Yalçın’ın öğrencileri; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı.

RAKİP GÖZTEPE

Beşiktaş, ligde bir sonraki hafta sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

