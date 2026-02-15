Beşiktaş’ın yenilmezlik serisi 11 maça yükseldi

- Beşiktaş, Başakşehir'i 3-2 yenerek Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.
- Bu süreçte Beşiktaş, 6 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.
- Gelecek hafta Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşılaşacak.
Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda oynadığı Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.
BEŞİKTAŞ, SON 11 MAÇI KAYBETMEDİ
Bu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Rizespor, Kayserispor, Konyaspor ve Başakşehir'i yenen Sergen Yalçın’ın öğrencileri; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı.
RAKİP GÖZTEPE
Beşiktaş, ligde bir sonraki hafta sahasında Göztepe ile karşılaşacak.