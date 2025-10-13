Beşiktaşlı Vaclav Cerny muhabire sinirlendi: Röportajı yarıda kesti

Çekya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda Faroe Adaları'na konuk oldu.

Torsvollur Stadyumu'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 2-1 galip ayrıldı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Faroe'ye galibiyeti getiren goller Hanus Sorensen ve Martin Agnarsson'dan geldi.

Çeklere Adam Karabec'in attığı gol yetmedi.

Çekya Milli Takımı'nda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Beşiktaşlı Vaclav Cerny, 87. dakikada yerini Jan Chramosta'ya bıraktı.

CERNY İLE MUHABİR ARASINDA GERGİN ANLAR

27 yaşındaki oyuncu, müsabakanın ardından verdiği röportajda bir muhabirle tartışma yaşadı.

Maç sonrası Çek televizyonuna konuşan Cerny'nin, Faroe Adaları karşısında alınan yenilgiden oldukça olumsuz etkilendiği görülürken, "Çaba vardı ama en önemli şey olan final eksikti. Maçtan bu kadar kısa bir süre sonra bir şeyi değerlendirmek benim için zor. Pişman olacağım hiçbir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Muhabir Jan Lutonsky'nin "İlk gol atıldığında oradaydın. Sizce orada ne yanlış gitti?" sorusu üzerine Cerny, golü atan oyuncu Sorensen'i kastederek "Onunla aramdaki mesafe nasıldı?" dedi.

"OYUNCULARLA GÖRÜŞMEM Mİ GEREKİYORDU?"

Bunun üzerine muhabir "Durumu nasıl değerlendirdiniz, o oyuncuyu almamalı mıydınız, kendisiyle ilgili takip yapmalı mıydınız?" sorusunu yöneltti.

Çek kanat oyuncusu ise şaşırmış bir şekilde "Oyuncularla görüşmem mi gerekiyordu?" yanıtını verdi

Cerny, Lutonsky'nin "Orada savunma mı yapacaktın yoksa o senin oyuncun değil miydi?" sorusuna ise "Sanırım herkes gibi ben de geri koştum. Ve siz de bunu kesinlikle bir şekilde değerlendireceksiniz" diyerek tepki gösterdi.

Daha sonra yayını terk eden Vaclav Cerny ayrılırken "O gol için beni suçlamaktan çekinmeyin" diye ekledi.