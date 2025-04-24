Beşiktaş'ta 6 oyuncu gönderilecek

Haber Merkezi

Yeni sezonun kadro planlamasına başlayan Beşiktaş'ta, transfer döneminin en sıcak gündem maddesi yabancı oyuncularla yolların ayrılması olacak.

Yönetim, Gedson Fernandes'in yanı sıra özellikle yüksek maaşlı yabancı futbolcularla vedalaşmayı hedefliyor.

6 İSİM TOPUN AĞZINDA

Listenin başında tecrübeli golcü Ciro Immobile yer alırken; Joao Mario, Felix Uduokhai, Bahtiyar Zaynutdinov, Paulista ve Alex Oxlade-Chamberlain de gönderilmesi planlanan diğer isimler arasında.

20 MİLYON EUROLUK RAHATLAMA

Siyah-beyazlılar, bu isimlerin tamamıyla yollarını ayırması durumunda maaş bütçesinde yaklaşık 20 milyon euroluk bir rahatlama sağlayacak.

İKİ OYUNCUNUN MAAŞLARI 10 MİLYON EUROYU BULUYOR

Ancak Immobile ve Chamberlain'in yıllık toplam 10 milyon euroyu bulan maaşları, ayrılık sürecini zorlaştırabilecek en büyük etken olarak öne çıkıyor.