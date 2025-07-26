Beşiktaş'ta alarm zilleri çalıyor

Beşiktaş sezonun ilk sınavına Shakhtar Donetsk ile Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda çıktı.

Siyah-beyazlılar, finalinin kendi sahası Tüpraş Stayumu’nda oynanacak Kupa 2’ye iddialı bir giriş yapmak istiyordu ancak olmadı.

Ülkesindeki işgal nedeniyle sıkıntıda olan Shakhtar, Arda Turan liderliğinde Ole Gunnar Solskjaer’in öğrencilerine futbol dersi verdi.

4-2’lik skorla turu geçme adına büyük adım attı.

SİSTEM ÇÖKTÜ

Taraftar, “Sergen Yalçın” diye tempo tuttu. Camiada fatura Solskjaer’e kesildi. İşte Ole’nin eksi hanesi...

Solskjaer, ocak ayında devraldığı Beşiktaş’la derbileri kazandı ama hedef maçlarda tökezledi.

Türkiye Kupası’nda Göztepe’ye elendi. Ligde üçüncü olsa bile Kupa 2’ye play-off turundan kalacaktı; Ole, bunu da başaramadı.

Shakhtar karşısında da iflas etti.

HAMLELER İŞE YARAMADI

Shakhtar'a karşı Gedson Fernandes’i sol açıkta başlattı.

Portekizli, 8 numarada kariyerinin gol rekorunu kırdığı sezonun ardından kanatta yokları oynadı.

Solskjaer, hatasını, “Gedson, orta sahaya geçince daha etkili olduk” sözleriyle itiraf etti.

FİZİKSEL OLARAK SINIFTA KALDI

Solskjaer, hazırlık kampındaki kötü sonuç ve futbola dair eleştirilere karşı, “Fiziksel olarak çok iyi bir kamp geçirdik” demişti.

Shakhtar, sadece taktiksel değil modern futbolun en önemli maddesi tempo anlamında da fark attı.

Beşiktaşlı oyuncular rakibine denk değildi.

TAKIM HAZIR DEĞİL

Haziran sonunda başlayan sezon hazırlıklarının üzerinden bir aya yakın süre geçmesine rağmen sahadaki görüntü, “Bu takım hazır değil” dedirtti.

Futbolcuların saha içi hatalı yerleşimi kadar birbirlerine pas opsiyonu olamamasıyla rakip oyuna hükmetti.

SAVUNMA PES DEDİRTTİ

Siyah-beyazlılar geride kalan sezonun en az gol yiyen ikinci takımıydı.

Ancak Shakhtar eşleşmesinde görüldü ki bu savunmanın hem nicelik hem de nitelik eksiği var.

Solskjaer, “Daha iyi savunma yapmalıydık” diyerek takımı eleştirdi.

Paulista-Uduokhai tandemi çöktü.