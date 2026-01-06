Beşiktaş'ta ayrılık: Gabriel Paulista...

- Beşiktaş'ın Brezilyalı savunmacısı Gabriel Paulista, özel sebeplerle takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.
- Bunun sebebi olarak ailevi problemler ve ülkesine dönme isteği öne sürüldü.
- Resmi bir açıklamanın yakında yapılması bekleniyor.
Beşiktaş'ta devre arasında yeni bir ayrılık ihtimali gündeme geldi.
HT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlıların tecrübeli savunmacısı Gabriel Paulista, özel sebepleri nedeniyle Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime iletti.
AYRILMAK İSTEDİĞİNİ YÖNETİME BİLDİRDİ
Brezilyalı stoperin ayrılık gerekçesinin ailevi problemler olduğu ve ülkesi Brezilya'ya dönmek istediği öne sürüldü.
Paulista'nın önümüzdeki günlerde yapacağı bir açıklamayla kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.
'NEDENİ AİLEVİ' İDDİASI
Öte yandan Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezi haline gelen Paulista, bu sezon çıktığı 17 maçın 16'sında sahaya ilk 11'de başladı.
Bu sezon 1366 dakika sahada kalan 35 yaşındaki Paulista'nın Beşiktaş ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.