Beşiktaş'ta ayrılık! Joao Mario'nun yeni durağı belli oldu

Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği Joao Mario için Yunanistan'dan talip çıktı.

Yunan ekibi AEK Atina, 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu için harekete geçti.

AEK Atina, Joao Mario'nun kiralık transferi için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

ANLAŞMA TAMAM

Yunanistan'da transfer dönemi, 13 Eylül Cumartesi günü sona erecek.

SDNA'nın haberine göre; Portekizli oyuncu, bugün sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşmeyi imzalamak için Atina'ya gidecek.

KOMŞUYA GİDİYOR

Siyah-beyazlılar ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan Portekizli oyuncunun 2 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

Geçtiğimiz sezonda Beşiktaş formasıyla 39 maça çıkan Mario, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 4 de asist yaptı.

YUNANİSTAN'DA GÜNDEM OLDU

Öte yandan bu transfer Yunanistan basınında geniş çaplı yer buldu.

İşte Joao Mario'yla ilgili atılan manşetler...

Sportday

"Beşiktaş'tan Joao Mario'yu kiralık olarak kadrosuna katan AEK, Portekiz Milli Takımı'nda 56 maça çıkan 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun fark yaratacağını umuyor."

LiveSport

"Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunu kadrosuna katarak AEK, transfer döneminin son büyük hamlesine imza attı. Oyuncu, satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralandı."

SportTime

“AEK, Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Joao Mario’yu kiralık olarak kadrosuna katarak bombayı patlattı.”