Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

AR VERMEDEN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcuların ısınma ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

NDIDI ÜLKESİNE GİTTİ

Ayrıca Wilfred Ndidi, merhum babasının cenaze törenine katılmak üzere teknik ekibin bilgisi ve izni dahilinde yarın Nijerya’ya gidecek.