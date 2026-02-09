Galatasaray'da Kenan Yıldız'a özel önlem

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynayacağı kritik karşılaşmanın planlarını şimdiden hazırladı.

Teknik ekip, zorlu mücadele için detaylı bir oyun planı üzerinde çalışıyor.

Sarı-kırmızılılarda yeniden takıma katılan Sacha Boey ile ilgili önemli bir karar alındı.

BOEY, JUVE İÇİN HAZIRLANIYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un, Juventus maçında Fransız oyuncuya ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

Galatasaray cephesinde, Juventus'un etkili isimlerinden Kenan Yıldız için özel bir önlem planlanıyor.

Bu doğrultuda Sacha Boey'in, maç boyunca Kenan Yıldız'ı bire bir savunma ile durdurmasının hedeflendiği öğrenildi.

KENAN'I BİRE BİRDE SAVUNACAK

Teknik heyetin, Boey'in atletizmi ve savunma disipliniyle bu eşleşmeden maksimum verim almayı amaçladığı ifade edildi.

Galatasaray, Juventus karşısında hem savunma güvenliğini artırmak hem de rakibin hücum gücünü sınırlamak adına bu özel planla sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'ın Juventus'u ağırlayacağı mücadele, 17 Şubat 2026 Salı günü İstanbul'da oynanacak.