Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları sürdü

Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü sahasında Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk yarım saati basına açık yapılan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma ve istasyon çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Başakşehir maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

2 İSİM KATILMADI

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, antrenmanda yer almadı.

HAZIRLIKLAR YARIN SONA ERECEK

Siyah-beyazlılar, Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.