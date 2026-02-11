Beşiktaş'ta Başakşehir maçının hazırlıkları devam etti

- Beşiktaş, Süper Lig'de Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
- Antrenman, Sergen Yalçın yönetiminde 1 saat 20 dakika sürdü.
- İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmalarıyla gerçekleşti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü deplasmanda Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ
Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.