Beşiktaş'ta Başakşehir maçının hazırlıkları devam etti

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yayınlama Tarihi: 11.02.2026 16:45
  • Beşiktaş, Süper Lig'de Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
  • Antrenman, Sergen Yalçın yönetiminde 1 saat 20 dakika sürdü.
  • İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmalarıyla gerçekleşti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü deplasmanda Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ

Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

