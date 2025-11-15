Beşiktaş'ta bitmeyen kriz: Geçmişte neler yaşandı?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, Rafa Silva kriziyle boğuşuyor...

Rafa Silva'nın futbolu bırakma resti sonrası dikkatler yeniden Beşiktaş'ın son yıllarda çözemediği oyuncu krizlerine çevrildi.

Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmak istediğini net şekilde dile getiren Portekizlinin 'futbolu bırakma' restini çektiği bile konuşuluyor.

BEŞİKTAŞ OYUNCU KRİZLERİ BİTMİYOR

Son 5 yıla bakıldığında ise yönetim ve teknik adam istikrarsızlığıyla boğuşan Beşiktaş'ın futbolcularıyla da sık sık sorunlar yaşadığı görülüyor.

İşte bu krizler:

Gedson Fernandes: Gitmek istiyor denilerek apar topar satıldı.

Keny Arroyo: 'Scout' keşfi olarak alındı. Ne takıma uyum sağladı ne de sosyal medya bağımlılığını yenebildi. Satıldıktan sonra Fenerbahçe paylaşımı beğendi.

Semih Kılıçsoy: Kısa sürede parlayıp takımın 9 numarası verildi ancak teknik adamlarla sorun yaşayınca Cagliari'ye kiralandı. Orada oynayamıyor.

ABOUBAKAR, ROSIER, SAISS...

Vincent Aboubakar: 2021'deki şampiyonluğun son haftalarında oynamadı, gönderildi. 2023'te döndü ama 'olumsuz tavırları' gerekçesiyle kadro dışı bırakıldı. Sözleşmesi feshedildi.

Valentien Rosier: 2021 şampiyonluğundaki performansı sonrası bonservisi alındı ancak daha sonra 'olumsuz tavırları' nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Sergen Yalçın, "Takımı karıştırdı" dedi.

Romain Saiss: Takıma hemen uyum sağladı ancak pandemi döneminde ücretinde indirim yapılmasına tepki gösterip ayrılmak istediğini söyledi. Satıldı.

Öte yandan yukarıdaki isimler dışında Jermain Lens, Tyler Boyd, İsimat Mirin, Eric Bailly, Jackson Muleka, Kevin N'koudou, Rachid Ghezzal, Ante Rebic, Oxlade-Chamberlain, Onur Bulut, Jean Onana ve Al Musrati resmi-gayriresmi olarak kadro dışı bırakıldı, sorunlar yaşadı.