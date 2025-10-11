Beşiktaş'ta Can Uzun gerçeği...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen genç yetenek Can Uzun’la ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Buna göre Uzun'un geçmişte Beşiktaş’ın transfer radarına girdiği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ OLUMLU RAPOR HAZIRLAMIŞTI

Siyah-Beyazlılar’ın izleme komitesinin, Nürnberg altyapısında oynadığı dönemde genç futbolcu için olumlu rapor hazırladığı ve “Transfer edilsin” yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.

YÖNETİM AĞIRDAN ALDI

Ancak o dönem Beşiktaş Yönetimi’nin süreci ağırdan alması nedeniyle transferin gerçekleşmediği belirtildi.

1 YIL BEKLEDİ

Edinilen bilgilere göre; Can Uzun, bu gelişmeden sonra bir yıl bekledi ancak teklifin gelmemesi üzerine tercihini Eintracht Frankfurt’tan yana kullandı.

HARİKALAR YARATIYOR

19 yaşındaki oyuncu, kısa sürede gösterdiği performansla Bundesliga’da dikkatleri üzerine çekti.

Şu anda 18 milyon euro piyasa değeri bulunan milli futbolcu, bu sezon çıktığı 9 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 4 de gol pası verdi.