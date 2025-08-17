Abone ol: Google News

Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor'la evinde karşılaşacak olan Beşiktaş'ta yeni transfer David Jurasek kadroya alınmadı.

Yayınlama Tarihi: 17.08.2025 20:40
Beşiktaş'ta David Jurasek kadroda yok!

Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de oynanan müsabaka öncesinde siyah-beyazlıların maç kadrosu duyuruldu.

Yeni transfer David Jurasek, Beşiktaş'ın ilk lig karşılaşmasında kadroya dahil edilmedi.

NEDEN KADRODA YOK?

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maç öncesi Jurasek için yaptığı açıklamada, "Hamstring kasında ufak bir şikayeti vardı, bu yüzden bugün bizimle olamayacak. Tam fit durumda değil, umarım önümüzdeki günlerde daha fit olur." dedi.

NDIDI İLK 11, TAYLAN YEDEK

Öte yandan diğer yeni transferlerden Wilfred Ndidi karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, geçtiğimiz günlerde açıklanan Taylan Bulut yedek kulübesinde yer aldı.

