Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesi yenilendi

Yaz transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

David Jurasek ve Tammy Abraham'ı renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, iç transferde Demir Ege Tıknaz'a imzayı attırdı.

Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesini yeniledi.

"SÖZLEŞMESİ UZATILMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde tamamlayan genç futbolcumuz Demir Ege Tıknaz’ın sözleşmesi, 2027-28 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği Demir Ege Tıknaz’a yeni dönemde başarılar diledi.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Geride bıraktığımız sezonu Portekiz takımı Rio Ave'de geçiren milli futbolcu, 33 resmi maça çıktı.

5 milyon euro piyasa değeri bulunan genç isim, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistle mücadele etti.