Beşiktaş'ta Demir Ege ve Toure müjdesi

- Beşiktaş'ta sakatlıklardan dönen Demir Ege ve El Bilal Toure takımla antrenmanlara başladı.
- Demir Ege, teknik heyet uygun görürse maçta forma giyebilecek.
- Toure ise statü nedeniyle Konyaspor erteleme maçında oynayamayacak.
Süper Lig'de çarşamba günü erteleme maçında Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor.
Sakatlığı iyileşen Demir Ege Tıknaz ve El Bilal Toure'nin takımla birlikte çalışmalara başlaması, teknik heyeti sevindirdi.
İKİSİ DE DÖNDÜ
Demir Ege, teknik heyet görev verdiği takdirde takımında yerini alabilecek.
Malili forvet Toure ise statü gereği erteleme müsabakasında forma giyemeyecek.