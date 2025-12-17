Beşiktaş'ta derbilerin hata yapan ismi: Wilfred Ndidi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ın ‘yeni Atiba’ diye kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi, sezonun ilk bölümünde gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratıyor.

8 milyon euro bonservis ödenen, üç artı bir yıllık imzası karşılığı resmen açıklanmasa da 4 milyon euro dolayında maaş alacağı bilinen Ndidi, özellikle yaptığı hatalarla derbilerde takımını yaktı.

3 DERBİDE 3 HATA...

Ezeli rakiplere karşı 5 puanlık kayıp yaşattı.

14 maçta 1 gol atan Nijeryalı futbolcu, mevkii itibariyle de düşük sayılabilecek yüzde 84 pas isabet oranında kaldı.

Dün 29 yaşına basan tecrübeli futbolcu, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle bir süre forma giyemeyecek.

DERBİLERDEKİ HATALARI

Galatasaray - Ayağındaki topu Torreira’ya kaptırdı. İlkay’ın beraberlik golü geldi.

Fenerbahçe - Müsait pozisyonda dokunamadığı top, Asensio’ya geldi; o da golü attı.

Trabzonspor - Topu uzaklaştırmak istedi ama topa iyi vuramayınca Zubkov’a asist oldu.