Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı

Galatasaray'da bir süredir Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili iddialar ortaya atılmaya başladı.

Özellikle Icardi'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı 'Beni özleyeceksiniz' paylaşımı da iddiaları güçlendirdi.

4 ÜLKEDEN TEKLİF ALDI İDDİASI

Arjantinli oyuncuya 4 ülkeden teklif geldiği haberi ise Galatasaray cephesinde yankılandı.

Hal böyle olunca Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Icardi'nin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yazgan, Icardi'nin Galatasaray'la beraber olmaya devam edeceğini belirtti.

"BİZİMLE BERABER OLACAK"

Yazgan'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Icardi, bizim kıymetlimiz ve kaptanımız. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Geçen sene çok büyük bir sakatlık yaşadı. O sakatlıktan dönmek, hiçbir oyuncu için kolay değil. Onun azmi, futbol sevgisi, Galatasaray sevgisi ve taraftarların da onu çok sevmesi sayesinde sahalara döndü. Bizim hücum hattımızda ciddi bir rekabet var. Icardi de bu rekabette her zaman bizim yanımızda olacaktır. Sevgili kaptanımız, inşallah hep bizimle beraber olacaktır"