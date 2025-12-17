Abone ol: Google News

Lionel Messi, Hindu tanrısı Hanuman’ı ziyaret etti

Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana bir dizi program için Hindistan'a giden Lionel Messi, bu kez de Hindu tanrısı Hanuman’ı ziyaret etti. Arjantinli efsanenin o anları böyle görüntülendi...

Yayınlama Tarihi: 17.12.2025 09:03
  • Lionel Messi, Hindistan'da Hindu tanrısı Hanuman'ı ziyaret etti.
  • Ziyarette Messi'ye Luis Suarez ve Rodrigo De Paul eşlik etti.
  • Messi, ziyaret sırasında dua ederken görüntülendi.

Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi, geçtiğimiz hafta sonu bir dizi program için Hindistan'a gitti.

Messi önce kendisi adına dikilen 21 metrelik dev heykelin açılışını yaptı.

Daha sonra ise hayranlarının doldurduğu stadyumda taraftarlara seslenen Messi'nin buradaki programı ise olaylı geçti.

HEM ZİYARET HEM DUA...

Yaşananların ardından Hindistan'daki programına devam eden Arjantinli efsane, bu kez de Hindu tanrısı Hanuman’ı ziyaret etti.

Messi'nin ziyaret sırasında bir de dua ettiği görüldü.

Öte yandan Messi'ye ziyarette yine Luis Suarez ve Rodrigo De Paul eşlik etti.

İşte o anlar...

