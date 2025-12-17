Juventus, Del Piero'ya özel formayı Kenan Yıldız ile tanıttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Serie A devi Juventus, Adidas ile iş birliği yaparak kulübün efsane 10 numarası Alessandro Del Piero'ya adanan özel bir maç önü forması tasarladı.

Tasarlanan maç önü formasının tanıtımında, efsane futbolcu Alessandro Del Piero ve Juventus'un yeni 10 numarası Kenan Yıldız oynadı.

DEL PIERO OLUR DA KENAN OLMAZ MI...

Geçmiş ve geleceğin yıldızlarının bir araya geldiği tanıtım filmi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Videoda, Del Piero ile milli futbolcu Kenan Yıldız arasında geçen diyalog ise dikkat çekti.

"FENA DEĞİL"

Kenan Yıldız, Del Piero'nun bulunduğu bir tabloyu izlerken yanına oturan efsane futbolcu, "Ne düşünüyorsun?" diye sordu. Kenan'ın cevabı ise "Fena değil" oldu.