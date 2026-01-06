Abone ol: Google News

Beşiktaş'ta devre arası çalışmaları sürüyor

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, devre arası çalışmalarına Antalya'da devam ediyor.

Yayınlama Tarihi: 06.01.2026 18:06
  • Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor.
  • Antrenman ısınma hareketleri ile başlayıp, 5'e 2 ve taktik çalışmaları ile devam etti.
  • Felix Uduokhai antrenmanda yer almazken, Cengiz Ünder bireysel çalışma yaptı.

Beşiktaş, sezonun ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya'da teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İDMANDAN NOTLAR

Top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise siyah-beyazlı takımın, taktik uygulamalar gerçekleştirdiği öğrenildi.

Antrenmanda Cengiz Ünder sahada bireysel, Jota Silva ise takımla çalıştı.

Rafa Silva da ısınma hareketlerinden sonra antrenör eşliğinde takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

