Beşiktaş'ta devre arası çalışmaları sürüyor

- Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor.
- Antrenman ısınma hareketleri ile başlayıp, 5'e 2 ve taktik çalışmaları ile devam etti.
- Felix Uduokhai antrenmanda yer almazken, Cengiz Ünder bireysel çalışma yaptı.
Beşiktaş, sezonun ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.
Antalya'da teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İDMANDAN NOTLAR
Top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise siyah-beyazlı takımın, taktik uygulamalar gerçekleştirdiği öğrenildi.
Antrenmanda Cengiz Ünder sahada bireysel, Jota Silva ise takımla çalıştı.
Rafa Silva da ısınma hareketlerinden sonra antrenör eşliğinde takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.