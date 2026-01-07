Kadınlar derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'ı yendi

- Galatasaray, Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş'ı deplasmanda 77-68 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.
- Maç boyunca iki takım da üstünlük sağlama mücadelesi verdi; Beşiktaş ilk çeyreği önde tamamlarken, Galatasaray son çeyrekteki performansıyla galibiyeti elde etti.
- Özellikle Johannes'in üç sayılık basketi ve Galatasaray'ın savunmadaki etkinliği, skoru lehine çevirmesinde etkili oldu.
Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Galatasaray derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi.
BJK GAİN Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 77-68'lik skorla konuk takım Galatasaray oldu.
BEŞİKTAŞ, SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİRDİ
Ev sahibi ekibin hücumdan boş dönüşleri sonrasında yakaladığı fırsatları değerlendirmeyi başaran Galatasaray, ilk 5 dakikalık bölüme 14-7 üstünlükle girdi.
Mola dönüşünde savunmasını sertleştiren Beşiktaş, 9-0'lık seri yaparak skoru lehine çevirmeyi başardı ve ilk çeyreği 20-17 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte boyalı alanı etkili kullanan siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 41-37 galip girdi.
GALATASARAY, SON ÇEYREĞE ÖNDE GİTTİ
Üçüncü periyota iyi bir savunma performansıyla başlayan ev sahibi ekip, farkı 9 sayıya yükseltti (50-41).
Fasaula ve Fraser ikilisinin üretkenliğiyle etkili olan Beşiktaş, savunmadaki etkinliğini bir an kaybedince Galatasaray arayı kapatarak farkı azaltsa da siyah-beyazlılar üçüncü çeyreği 54-52 üstünlükle noktaladı.
KAZANAN GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar, Johannes'in üç sayılık basketiyle son çeyrekte skoru lehine çevirerek başladı.
Siyah-beyazlı ekip kısa sürede rakibinin basketlerine cevap vererek farkın açılmasına izin vermedi.
Beşiktaş'ın hücumlardan sayı kaydedemeden döndüğü bölümleri değerlendiren Galatasaray, 5-0'lık bir seri yaparak skor üstünlüğünü ele geçirdi.
Son bölümdeki faul atışlarından boş dönen siyah-beyazlı ekip, arayı kapatma şansını değerlendiremeyince Galatasaray mücadeleyi 77-68 kazandı.
Galatasaray, bu sonuçla Dörtlü Final'e yükseldi.
SKOR DAĞILIMI
Salon: BJK GAİN
Hakemler: Orkun Yurttaş, Ahmet Murat Arıkanlı, Burak Erkan
Beşiktaş: Pelin Bilgiç 10, Meltem Yıldızhan 5, Whitcomb 7, Fasaula 20, Fraser 16, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Özge Özışık 2, Toure 5, İlayda Güner, İdil Saçalır
Galatasaray: Smalls 9, Oblak 10, Ayşe Cora Yamaner 18, Juhasz 2, Elif Bayram 10, Williams 15, Gökşen Fitik 8, Johannes 5, Derin Erdoğan
1. Periyot: 20-17
Devre: 41-37
3. Periyot: 54-52