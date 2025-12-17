Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı 27 Aralık'ta yapılacak

- Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun 2025 yılı olağan toplantısı 27 Aralık Cumartesi günü yapılacak.
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun 2025 yılı olağan toplantısı, 27 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Kulübün açıklamasına göre Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'ndaki toplantı, saat 10.30'da yapılacak.
SERVİS KALDIRILACAK
Beşiktaş Deniz Müzesi önünden, Zincirlikuyu metrobüs durağı ve 4. Levent metro çıkışlarından toplantı için servis kaldırılacak.