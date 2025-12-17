Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı 27 Aralık'ta yapılacak

Abone ol: Google News

Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'nda Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun 2025 yılı olağan toplantısı düzenlenecek.

17.12.2025 13:42
  • Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun 2025 yılı olağan toplantısı 27 Aralık Cumartesi günü yapılacak.
  • Toplantı, Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'nda saat 10.30'da başlayacak.
  • Beşiktaş Deniz Müzesi ve çeşitli metro duraklarından toplantıya servis hizmeti sağlanacak.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun 2025 yılı olağan toplantısı, 27 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Kulübün açıklamasına göre Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'ndaki toplantı, saat 10.30'da yapılacak.

SERVİS KALDIRILACAK

Beşiktaş Deniz Müzesi önünden, Zincirlikuyu metrobüs durağı ve 4. Levent metro çıkışlarından toplantı için servis kaldırılacak.

