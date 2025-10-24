Beşiktaş'ta El Bilal Toure'nin tarzı gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bazı ünlü futbolcuların sosyal ortamlarda moda niyetine giydikleri elbiseler, kimi zaman alay konusu oluyor.

İşte onlardan biri de son olarak Beşiktaşlı El Bilal Toure'nin başına geldi.

Pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda Toure'nin kombini dikkat çekti.

TOURE TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaş'ın golcü isimlerinden Tammy Abraham da, Toure'nin tarzını sosyal medya hesabından paylaştı.

Toure'nin ayakkabıları ve kıyafetleri nedeniyle esprili paylaşımlar yapan Abraham, takipçilerine genç oyuncunun tarzını sormayı da ihmal etmedi.

ABRAHAM TAKILMADAN EDEMEDİ

Abraham, Toure'nin ayakkabılarını paylaştığı görsellere "Yorumlarınızı bekliyorum. İyi mi kötü mü?" notunu düştü.